البيت الأبيض: واشنطن سترد إذا أقامت الصين قاعدة عسكرية في جزر سليمان

حذرت الولايات المتحدة الاميركية من أنها “سترد” في حال أقامت الصين قاعدة عسكرية في جزر سليمان ذات الموقع الاستراتيجي والتي وقعت مؤخرا اتفاقا أمنيا مع بكين.

وأعلن البيت الأبيض أن “وفدا أمريكيا رفيع المستوى حذر القيادة في جزر سليمان من أن الاتفاق الموقع مؤخرا قد تكون له تداعيات أمنية إقليمية على واشنطن وحلفائها”.

وقال البيت الأبيض إن “الوفد أوضح أنه إذا اتّخذت خطوات باتجاه وجود عسكري دائم بحكم الأمر الواقع أو لفرض الهيمنة أو لإقامة منشأة عسكرية، فستكون للولايات المتحدة هواجس كثيرة وسترد وفق ما يقتضيه الأمر”.

وقاد الوفد الأمريكي الذي أجرى هذا الأسبوع جولة شملت هاواي وفيجي وبابوا غينيا الجديدة وجرز سليمان، منسّق مجلس الأمن القومي لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ كورت كامبل ومساعد وزير الخارجية لشؤون شرق آسيا منطقة المحيط الهادئ دانيال كريتنبريك، كما ضم الوفد مسؤولين في وزارة الحرب الاميركية.

المصدر: روسيا اليوم