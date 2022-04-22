الامن الداخلي: توقيف شقيقين يؤلفان عصابة سلب ونشل – موقع قناة المنار – لبنان
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April 22 2022 - 22:56

الامن الداخلي: توقيف شقيقين يؤلفان عصابة سلب ونشل

منذ 5 mins 22 April، 2022
قوى الامن الداخلي
لبنان

أعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي اللبناني في بيان لها الجمعة انه “في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات السرقة والسلب والنشل في مختلف المناطق اللبنانية، تم القبض على شقيقين يقومان بجرائم شرقة ونشل وسلب”.

وقال البيان إن “الموقوفين هما م. م. (مواليد عام 1987، لبناني)، ع. م. (مواليد عام 1989، لبناني) وهما من أصحاب السوابق الجرمية ويعتبران من الخطرين كونهما مسلحين بصورة دائمة ويتنقلان بطريقة حذرة”، وتابع “أجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المختص، بناء على إشارة القضاء”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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