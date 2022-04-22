اليمن: وقفات بصنعاء تنديدا بإحراق نسخ من القرآن بالسويد واقتحام الصهاينة للأقصى – موقع قناة المنار – لبنان
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April 22 2022 - 22:54

اليمن: وقفات بصنعاء تنديدا بإحراق نسخ من القرآن بالسويد واقتحام الصهاينة للأقصى

منذ 19 mins 22 April، 2022
علم اليمن
اليمن - عربي وإقليمي

نُظمت بمديريات أمانة العاصمة اليمينة صنعاء الجمعة وقفات احتجاجية للتنديد بحق مواطنين سويديون لنسخ من القرآن الكريم بعنوان، بالاضافة للتنديد باعتداءات العدو الاسرائيلي في المسجد الاقصى.

وأكد المشاركون في الوقفات أن “حرق نسخ من القرآن الكريم، جريمة نكراء استفزازية لمشاعر المسلمين تعبر عن الحقد والإجرام التي يكنها الأعداء على الإسلام والمسلمين”، وأدانوا “بشدة اقتحام الصهاينة وتدنيسهم للمسجد الأقصى واعتدائهم على المصلين”، داعيين “كافة المسلمين إلى الاهتمام بيوم القدس العالمي”.

المصدر: موقع انصار الله

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