الدفاع الروسية تعلن بدء عودة الحياة لطبيعتها في ماريوبول

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن بدء عودة الحياة لطبيعتها في مدينة ماريوبول وأنه صار بإمكان السكان التنقل بحرية في المدينة.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء إيغور كوناشينكوف إن “الوضع في ماريوبول تم تطبيعه، وأصبح بإمكان السكان التنقل في الشوارع بحرية دون الاختباء من قصف النازيين الأوكرانيين”.

وأضاف المتحدث أنه “يتم نقل المساعدات الإنسانية إلى ماريوبول، بما فيها المواد الغذائية والمياه والمستلزمات الأساسية، وأن سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية تقوم بتنظيف الشوارع من المعدات الحربية الأوكرانية المدمرة”.

وقال المتحدث إن “محاولات المتحدث باسم الخارجية الأمريكية لنشر الأكاذيب المألوفة عن حفاظ الحثالة النازية على السيطرة على ماريوبول كذبة ومساعدة مباشرة للإرهابيين على مستوى الدولة”، وتابع “تقوم الخارجية الأمريكية كالعادة بتضليل مواطنيها وجميع الآخرين أيضا”، وأكد أن “جميع بقايا النازيين الأوكرانيين من “آزوف” والمرتزقة من الولايات المتحدة محاصرون في مصنع “آزوف ستال”.

المصدر: روسيا اليوم