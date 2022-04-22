من هو موريرا الموقوف في تشيلي؟

عاد اسم جورج موريرا الى الواجهة في قضية انفجار بيروت ، فمن هو؟ وماذا قال عن شحنة نيترات الأمونيوم؟

وبعد إعلان الشرطة التشيلية اعتقال برتغالي مطلوب من الانتربول على خلفية انفجار مرفأ بيروت عام 2020 وإعادته الى إسبانيا،استمعت المحكمة العليا في مدريد لجورج موريرا وأفرجت عنه بكفالة في انتظار جلسة استماع أخرى لبحث ترحيله ، فمن هو موريرا؟

تمّ الاستغناء عن هذه الشحنة إذا على الرغم من فتح اعتماد لها في أحد المصارف الموزمبيقية ومتابعة سافارو الشركة المالكة لها لملفها في بيروت. وأكّد موريرا أنّ وجهة الشحنة الموزمبيق وليس بيروت … تأكيد هل سيسهِل – بعد الاستماع الى موريرا في لبنان – الطريق الى الحقيقة؟

المصدر: المنار