عتمة شاملة في مناطق الشمال والبقاع بسبب توقف معمل دير عمار عن العمل

فجأة ومن دون سابق انذار خرج معمل دير عمار الحراري عن الخدمة بشكل نهائي نهار الثلاثاء الفائت بعد نفاد مادة المازوت وتسببت بعتمة شاملة لكافة مناطق الشمال ومعها البقاع.

مصادر في معمل دير عمار كانت قد أفادت لموقع المنار ان كمية الفيول المعمول بها قد نفدت بشكل كلي، ومعدل التغذية بالتيار الكهربائي اقتصر على تزويد المناطق بساعة تغذية كل اربع وعشرين ساعة بسبب نفاد المخزون، فيما الغاز المصري ينتظر القرار الخارجي ومشروع ربط الشبكة بالاردن لما يغادر حتى اليوم خانة الوعود.

ساعات التغذية الكهربائية في طرابلس الضنية وعكار توقفت بشكل نهائي أيضا بفعل بعد عجز محطات شركة كهرباء قاديشا عن أداء وظيفتها بإستثناء إدارة عملية إنتاج الطاقة والسبب نفاذ مخزون الفيول.

التقنين القاسي الذي تشهده المناطق سيتحسن اعتبارا من صباح الاثنين بعد وصول باخرة محملة بالمازوت يوم الاحد وتفرغ حمولتها بعدما يتم فحص المواد وتطابقها مع معامل إنتاج الطاقة في معملي الزهراني ودير عمار.

أما اصحاب المولدات الخاصة فأبلغوا موقعنا انهم غير قادرين على تعويض الفارق الكبير في الانقطاع بسبب غلاء المازوت والغاء كثير من المواطنين اشتراكاتهم بعد ارتفاع قيمة الفواتير.