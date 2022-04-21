الصادرات غير النفطية الايرانية تنمو 40 بالمئة عن السنة السابقة

أعلن اتحاد منتجي الصلب الايراني، ان الصادرات غير النفطية الايرانية قد سجلت في السنة المالية المنتهية 20 مارس/آذار 2022، 48 مليار دولار بزيادة 40 بالمئة عن السنة السابقة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشار الاتحاد في بيان أن صادرات منتجات الصلب الاخرى ( الحديد المسلح – الزاوية والشيلمان، ورق الحديد وغيره) بلغ 406 الاف طن بنمو 20 بالمئة عن الفترة المناظرة السابقة، اضافة الى الحديد الاسفنجي صعدت صادراته بنسبة 25 بالمئة الى 1.055 مليون طن.

وكانت الصادرات غير النفطية الايرانية قد سجلت في السنة المالية المنتهية 20 مارس/آذار 2022، 48 مليار دولار بزيادة 40 بالمئة عن السنة السابقة.

المصدر: وكالة مهر