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April 21 2022 - 02:36

متطرفو “آزوف” يوجهون نداء جديدا لإجلائهم من ماريوبول

منذ 32 mins 21 April، 2022
العملية الروسية في اوكرانيا
أخبار دولية - اوكرانيا

أعرب نائب قائد كتيبة “آزوف” النازية الأوكراني سفياتوسلاف بالامار عن “استعداد قواته” للإجلاء من ماريوبول بدعم من “طرف ثالث”.

وقال بالامار في رسالة “نحن مستعدون للإجلاء بدعم من طرف ثالث من ماريوبول بأسلحتنا الخفيفة من أجل إنقاذ أفراد الكتيبة”.

وكان قيادي عسكري أوكراني آخر قد تحدث في وقت سابق في مقطع فيديو، عن أوضاعهم البائسة في المنطقة المحاصرة من قبل الجيش الروسي، راجيا مساعدتهم والعمل على إنقاذهم وترحيلهم إلى أراضي دولة ثالثة.

ودعت الدفاع الروسية عدة مرات مقاتلي آزوف الأوكرانية المتطرفة المحاصرة من قبل القوات الروسية في ماريوبول إلى إلقاء السلاح والاستسلام.

المصدر: وكالة تاس

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