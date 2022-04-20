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April 20 2022 - 17:26

موسكو: حكومة كييف قد تستخدم مروحيات تتسلمها من الولايات المتحدة لشن غارات على أراضي روسيا

منذ 55 mins 20 April، 2022
زاخاروفا
أخبار دولية - روسيا

حذرت موسكو من خطر استخدام السلطات الأوكرانية أسلحة تتسلمها من الولايات المتحدة لشن هجمات على أهداف في أراضي روسيا.

وذكّرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أثناء موجز صحفي عقدته اليوم الأربعاء بإعلان الولايات المتحدة في 13 أبريل عن تخصيصها حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 800 مليون دولار إلى أوكرانيا.

وقالت: “ستسلم إلى كييف عشرات مدافع الهاوتزر وآلاف المقذوفات المدفعية ومئات ناقلات الجند المدرعة بالإضافة إلى مروحيات روسية الصنع من طراز “مي-17″ ستستخدم لاحقا لقصف مدن سلمية في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وربما أراضي روسيا كما كان قد أعلن بعض المسؤولين في أوكرانيا”.

وأشارت زاخاروفا إلى أن المروحيات التي يسلمها البنتاغون إلى حكومة كييف كانت مخصصة أصلا لقوات الحكومة الأفغانية المنهارة، وتابعت متسائلة: “هل ستكرر أوكرانيا مصير أفغانستان؟”

المصدر: rt

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