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April 20 2022 - 17:26

الولايات المتحدة وتوتير الأوضاع بين الصين وتايوان

منذ 57 mins 20 April، 2022
محمود-ريا
أخبار دولية - الولايات المتحدة - صحافة - صحافة عربية

‏تواصل الولايات المتحدة دور توتير الأوضاع في ‎ شرق آسيا وبين الصين وتايوان من خلال تسليح تايوان وزيارة وفد ‎الكونغرس الأمريكي إلى ‎تايبيه.

في هذا الاطار اشار الخبير الاستراتيجي المتخصص في شرق آسيا محمود ريا في مقابلة متلفزة ان الولايات المتحدة تقول انها تتبنى سياسة ‎”صين واحدة” وفي الوقت نفسه تقدم السلاح الى ‎تايوان، وتقول ان هذين الموقفين غير متناقضين، هذا نموذج عن تعاطي الولايات المتحدة مع ‎ الصين.

اضاف: ‏اذا طبقنا ‎السياسة الأمريكية تجاه ‎الصين و ‎تايوان على ‎الولايات المتحدة نفسها يمكن أن نسأل: ماذا سيكون رد إدارة ‎واشنطن إذا قررت ‎كاليفورنيا مثلا الانفصال عن الاتحاد الفيدرالي وقامت الصين بتقديم أسلحة لها كي تواجه ‎الإدارة الأمريكية؟

‏ولفت ريّا انه عندما تقول ‎الادارة الأمريكية ان زيارة وفد ‎الكونغرس الأمريكي إلى ‎تايوان لا تعبر عن ‎السياسة الامريكية الرسمية المتمثلة في ‎”صين واحدة” فهي تختبئ خلف اصبعها، لأن زيارة أعضاء جمهوريين وديمقراطيين معا إلى منطقة حساسة مثل تايوان لا يمكن أن تتم دون رضا وموافقة رسمية.

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