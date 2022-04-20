الولايات المتحدة وتوتير الأوضاع بين الصين وتايوان

تواصل الولايات المتحدة دور توتير الأوضاع في شرق آسيا وبين الصين وتايوان من خلال تسليح تايوان وزيارة وفد الكونغرس الأمريكي إلى تايبيه.
في هذا الاطار اشار الخبير الاستراتيجي المتخصص في شرق آسيا محمود ريا في مقابلة متلفزة ان الولايات المتحدة تقول انها تتبنى سياسة ”صين واحدة” وفي الوقت نفسه تقدم السلاح الى تايوان، وتقول ان هذين الموقفين غير متناقضين، هذا نموذج عن تعاطي الولايات المتحدة مع الصين.
اضاف: اذا طبقنا السياسة الأمريكية تجاه الصين و تايوان على الولايات المتحدة نفسها يمكن أن نسأل: ماذا سيكون رد إدارة واشنطن إذا قررت كاليفورنيا مثلا الانفصال عن الاتحاد الفيدرالي وقامت الصين بتقديم أسلحة لها كي تواجه الإدارة الأمريكية؟
ولفت ريّا انه عندما تقول الادارة الأمريكية ان زيارة وفد الكونغرس الأمريكي إلى تايوان لا تعبر عن السياسة الامريكية الرسمية المتمثلة في ”صين واحدة” فهي تختبئ خلف اصبعها، لأن زيارة أعضاء جمهوريين وديمقراطيين معا إلى منطقة حساسة مثل تايوان لا يمكن أن تتم دون رضا وموافقة رسمية.