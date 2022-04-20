الولايات المتحدة وتوتير الأوضاع بين الصين وتايوان

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في هذا الاطار اشار الخبير الاستراتيجي المتخصص في شرق آسيا محمود ريا في مقابلة متلفزة ان الولايات المتحدة تقول انها تتبنى سياسة ‎”صين واحدة” وفي الوقت نفسه تقدم السلاح الى ‎تايوان، وتقول ان هذين الموقفين غير متناقضين، هذا نموذج عن تعاطي الولايات المتحدة مع ‎ الصين.