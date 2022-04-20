النائب الحاج حسن: نعمل للحصول على الأكثرية لنبني وطنا تتحقق فيه الشراكة وليس الاستئثار لمصلحة الأميركيين

أشار رئيس تكتل بعلبك الهرمل النائب الدكتور حسين الحاج حسن إلى ان “لدى “حزب الله” مكونين أساسيين لمشروعه الانتخابي، الأول هو الدفاع عن المقاومة وأهدافها في مواجهة العدو الصهيوني والهيمنة الاميركية وكل هيمنة، والمكون الثاني هو إصلاح النظام السياسي والاقتصادي ومكافحة الفساد”

وتابع: “يدعي خصومنا أن لديهم مشروعا لبناء الدولة ولكن همهم المحاصصة وإرضاء الأميركي والإذعان لشروطه وإملاءاته حتى ولو كانت ضد مصلحة لبنان، ويدعون أن لديهم مشروعا لبناء الاقتصاد ويتمسكون بالوكالات الحصرية وبحماية النظام الريعي الذي يعتبر من أهم العوامل التي ادت بنا الى هذه الكارثه الاقتصادية التي نعاني منها اليوم”.

أضاف: “في هذه الانتخابات عين أخصامنا على الأكثرية ليتحكموا بتسميه رئيس الحكومة وبتسمية رئيس الجمهورية، ونحن بدورنا سنعمل في هذه الانتخابات للحصول على الأكثرية لنبني وطنا تتحقق فيه الشراكة الحقيقية وليس الاستئثار لمصلحة الأميركيين، وفي هذه الانتخابات نعمل لإنجاح أكبر عدد من حلفائنا ومرشحينا، وفي هذه الانتخابات نعمل لإسقاط أكبر عدد من خصومنا في السياسة، وخصوصا في بعلبك الهرمل، وفي هذه الانتخابات نعمل لرفع نسبة التصويت عند جمهورنا وبيئتنا ورفع الحاصل الانتخابي”.

وقال:”الذين كانوا يرفضون تاريخيا ان يوسم لبنان بأنه عربي، باتوا اليوم يتحدثون عن عروبة لبنان، لأن العروبة التي يؤمنون بها هي العروبة التي انحرفت باتجاه التطبيع مع العدو الصهيوني، وأي دولة عربية أو إسلامية أو دولة تدعي الحرية تذهب باتجاه التطبيع مع العدو المغتصب لفلسطين والمجرم والمعتدي والقائم على الظلم والغدر والخيانة، فإنها تفقد عروبتها وإسلامها وحريتها”.

وختم الحاج حسن مؤكدا أن “الأميركي يريد ترسيم حدودنا البحرية كما تريد إسرائيل، ويريد من لبنان أن يتجه نحو التطبيع وتوطين الفلسطينيين، ويمنع عودة النازحين السوريين إلى بلدهم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام