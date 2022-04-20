نادي القضاة: لا تنازل عن حق النادي في التعبير

اصدر نادي قضاة لبنان بيانا اكد فيه” دوره الأساسي في ترسيخ إستقلال القضاء والدفاع عنه، وعن القضاة والسلطة القضائية ضد أي انتهاك لمبدأ الإستقلال، و المطالبة بتحسين ظروف العمل ووضع القضاة ماديا ومعنويا”.

وشدد على أنه، “في سبيل القيام بدوره المذكور، يمارس حقه في التعبير، من خلال ممثليه المنتخبين، من دون الحاجة إلى الإستحصال على أي إذن أو موافقة مسبقة من أي مرجع، إذ أن هذا الحق يعدّ من الحقوق الأساسية المكرّسة لأي جمعية للقضاة في أي بلد في العالم”.

واكد أن “دوره المذكور، وحقه في التعبير عنه، يمسي أشد تطلبا عندما يتقهقر الوضع القضائي إلى مستويات غير مسبوقة دون أي رادع أو مدافع”.

وتعهد نادي القضاة في بيانه” بأنه لن يتنازل عن حقه في التعبير المكرس في جميع المواثيق والعهود التي يلتزمها لبنان، وأنه سيدافع عن حقه هذا بكل صلابة مهما كلف الأمر”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام