مركز المصالحة: “جبهة النصرة” الارهابية نفذت هجومين في منطقة خفض التصعيد في إدلب السورية

قال مركز المصالحة بين الأطراف المتعارضة في سوريا اليوم الثلاثاء إن تنظيم “جبهة النصرة” الإرهابي قصف منطقة خفض التصعيد في إدلب بسوريا مرتين خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال اللواء البحري أوليغ جورافليوف نائب رئيس مركز المصالحة بين الأطراف المتصارعة في سوريا التابع لوزارة الدفاع الروسية في مؤتمر صحفي: “تم تسجيل هجومين بالقصف من مواقع جبهة النصرة الإرهابية في منطقة خفض التصعيد في إدلب خلال اليوم الماضي بمحافظة اللاذقية”.

وأضاف إن وحدات الشرطة العسكرية الروسية قامت بدوريات في محافظات الرقة والحسكة ودير الزور.

المصدر: وكالة سبوتنيك