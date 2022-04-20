إعلام العدو: هجوم سيبراني يسقط موقع “قناة كان” الصهيوني في هذه اللحظات (قناة الاقصى الفضائية) – موقع قناة المنار – لبنان
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April 20 2022 - 03:26

إعلام العدو: هجوم سيبراني يسقط موقع “قناة كان” الصهيوني في هذه اللحظات (قناة الاقصى الفضائية)

منذ 54 mins 20 April، 2022
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