حسن مراد: أحرص على خدمة منطقتي ولن أرضى باستغلال وجع الناس

عبّر الوزير السابق حسن مراد خلال إفطار أقيم مساء الثلاثاء في الخيارة بالبقاع الغربي عن حرصه على خدمة أهالي المنطقة، وأكد رفضه لخروج منطقة البقاع الغربي وراشيا من الخريطة اللبنانية.

ووعد مراد بانشاء مكاتب خدمات مشتركة لخدمة الأهالي، موزعة على كافة أنحاء المنطقة، واكد أن الخدمات لن تتوقف، وأضاف “عندما تم تشكيل لائحة الغد الأفضل، وقع الاختيار على أسماء تسعى لخدمة المنطقة”، مشيراً إلى “عدم التواني عن المسيرة الخدماتية، رغم كل كلمة توجهت للائحة الغد الأفضل”.

وفي سياقٍ آخر، شدد مراد على أهمية العمل على ملف الكهرباء، حيث أن المنطقة باتت محرومة من أقل حقوقها، وأكد أن الحل الوحيد لهذا الملف التساوي بين كافة القرى، وتابع “لن أرضى باستغلال وجع الناس او اللعب بعواطفهم، كما لا ولن أقبل بالرد المهين، إيماناً أن العمل الذي أقوم به هو عمل حق”.

المصدر: مراسل الموقع