ارتفاع أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها في 5 أسابيع

ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى في خمسة أسابيع، مدفوعة بمزيج من العوامل؛ أبرزها، الأزمة الأوكرانية وارتفاع التضخم وخطر حدوث ركود في الولايات المتحدة إلى جانب زيادة الطلب على أصول الملاذات الآمنة.

وزادت قيمة العقود الآجلة تسليم شهر يونيو/ حزيران بنسبة 0.80% إلى 1990.5 دولار للأوقية، فيما زادت أسعار التسليم الفوري بنسبة 0.45% إلى 1987 دولارا للأوقية، بحلول الساعة 03:27 مساء بتوقيت غرينتش.

وجاء ارتفاع أسعار الذهب بعدما سجل مكاسب أسبوعية مرتين متتاليتين، تزامنا مع ارتفاع أسعار النفط والغاز الطبيعي أيضا، وسط مخاوف من فرض حظر في الاتحاد الأوروبي على الغاز الروسي والتهديد وبعض القيود على النفط الخام.

هذا يضيف إلى أسعار المواد الخام المرتفعة بالفعل، مما يغذي الطلب على الذهب كأحد الملاذات الآمنة للتحوط ضد التضخم المتسارع، بحسب وكالة “بلومبيرغ”.

يأتي ارتفاع الذهب أيضا رغم ارتفاع عائدات السندات الحكومية الأميركية، حيث يترقب المستثمرون خطابات صانعي السياسة الفيدرالية للحصول على أدلة جديدة حول ما إذا سيرفعون أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية في مايو/ أيار.

قال كلفن وونج، المحلل لدى “سي إم سي ماركتس” في سنغافورة: “يتعزز الذهب بفعل التضخم المرتفع والمخاطر الجيوسياسية المتزايدة”.

وقال إن ارتفاع الأسعار فوق مستوى المقاومة الفنية الرئيسي متوسط الأجل البالغ 1975 دولارا من المرجح أن يجذب المتداولين الذين يركزون على الزخم إلى المعسكر الصاعد.

المصدر: رويترز