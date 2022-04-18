اندلاع مواجـهـات بين شبان وقوات الاحتلال الاسرائيلي عند حاجز بيت فوريك شرق نابلس (وكالة يونيوز) – موقع قناة المنار – لبنان
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April 18 2022 - 23:18

اندلاع مواجـهـات بين شبان وقوات الاحتلال الاسرائيلي عند حاجز بيت فوريك شرق نابلس (وكالة يونيوز)

منذ 25 mins 18 April، 2022
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