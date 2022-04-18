حزب الله: حرق نسخ من القرآن ‏الكريم اعتداء صارخ على عقيدة المسلمين وتكرار للمحاولات الدنيئة السابقة التي ‏استهدفت الرسول الاكرم محمد (ص)

دان حزب الله في بيان بشدة إقدام بعض المتطرفين في السويد على حرق نسخ من القرآن الكريم، معتبراً ذلك اعتداء صارخاً على عقيدة المسلمين وتوهيناً متعمداً لدينهم وتطاولاً خطيراً على كتاب الله لا يمكن السكوت عنه أو تجاوزه.
ورأى ان هذا الفعل هو تكرار للمحاولات الدنيئة السابقة والرسومات المشينة التي استهدفت الرسول الأعظم محمد بن عبد الله (ص).
ودعا حزب الله في بيانه السلطات السويدية إلى تجريم الفاعلين وإنزال أشد العقويات الرادعة بحقهم لمنع تكرار مثل هذه الحوادث البغيضة، كما طالب في الوقت عينه إلى استلهام المبادىء الإنسانية السامية التي جاء بها القرآن الكريم والتي تحض على الحوار والتسامح وقبول الآخر.
وحث البيان على تفعيل اوسع حملة استنكار وإدانة من قبل الأمة الإسلامية جمعاء ومن منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية والمرجعيات الدينية والهيئات الإسلامية العليا وعلماء الدين والأحزاب والقوى السياسية وجميع الهيئات والمنظمات الدولية والحقوقية والإنسانية.
المصدر: العلاقات الاعلامية في حزب الله