الدفاع الروسية: تدمير مستودعات للأسلحة والمعدات العسكرية الأوكرانية ومناطق تجمع جنود بصواريخ إسكندر(روسيا اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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April 18 2022 - 10:50
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القدس المحتلة: عشرات المستوطنين الصهاينة يعاودون اقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي
اندلاع المواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال خلال اقتحامها المسجد الأقصى واعتداءها على النساء في صحن قبة الصخرة
قوات الاحتلال الإسرائيلي تفرض حصارها على المصلى القبلي والقناصة ينتشرون على أسطح المسجد المبارك والبنايات المجاورة له
سلطات الاحتلال تمنع دخول المصلين المسلمين الى المسجد الإبراهيمي في الخليل بسبب ما يسمى بالأعياد اليهودية
الخارجية الإيرانية: تطبيع بعض الدول لعلاقاتها مع الكيان الصهيوني شجعه وفاقم اعتداءاته ضد الفلسطينيين ومقدساتهم
مستشار الإمام الخامنئي للشؤون الدولية علي ولايتي يتصل برئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية
ولايتي لهنية: ما تنجزونه فخر للمقاومة وأنتم تمثلون نموذجا للعالم الإسلامي
هنية: إيران تمثل إسنادا استراتيجيا للشعب والمقاومة وسندافع عن الأقصى وسنواجه مخططات الصهاينة
الرئيس الإيراني السيد ابراهيم رئيسي في يوم الجيش: رسالتنا للصهاينة هي أن يعلموا بأنَّ استخباراتنا تتابع كافة تحركاته
النائب فيصل كرامي: نقول لمن قتلنا على الهوية إن طرابلس عربية ولا يمكن أن تكون عبرية ولا يمكن أن تكون معرابية
رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن مهدي المشاط يبرق للرئيس السوري بشار الأسد مهنئا بذكرى عيد الجلاء
المشاط: نحن على يقين أن الشعب السوري تحت قيادتكم سيسطر من جديد عيد جلاء بطرد آخر جندي أميركي من سوريا
تظاهرات شعبية في السويد احتجاجاً على إقدام المتطرف والمعادي للإسلام (راسموس بالودان) على حرق نسخة من القرآن الكريم
الخارجية الإيرانية: نحمل الحكومة السويدية مسؤولية إهانة القرآن الكريم وندعو إلى اتخاذ إجراءات لمنع تكرار هذه الأعمال
الدفاع التركية تطلق عملية عسكرية شمالي العراق ضد من وصفهم بمسلحين أكراد بهدف منع الهجمات الإرهابية وضمان أمن الحدود
الخارجية العراقية تستدعي القائم بالأعمال السويدي بسبب حرق نسخ من القرآن الكريم
الفليبين: تضرر أكثر من مليوني شخص ومقتل 172 وفقدان 110 آخرين جراء العاصفة الاستوائية "ميجي"
جنوب إفريقيا: ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات التي تجتاح الساحل الشرقي للبلاد إلى 443 شخصا
رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن مهدي المشاط يبرق للرئيس السوري بشار الأسد مهنئا بذكرى عيد الجلاء
المشاط: نحن على يقين أن الشعب السوري تحت قيادتكم سيسطر من جديد عيد جلاء بطرد آخر جندي أميركي من سوريا
قائد الجيش الإيراني: سنرد على أي تهديد بأعلى مستوى من القدرة والعمق الاستراتيجي للعدو بمتناول يدنا
الرئيس الايراني السيد ابراهيم رئيسي: محكومون بالنجاح وليس مسموحا لنا بالتراجع
وزارة الخارجية الروسية تستدعي السفير الإسرائيلي في موسكو بعد إدانة لابيد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا
موسكو تحذر من صدام بين روسيا والناتو في القطب الشمالي
الخارجية الإيرانية: نحمل الحكومة السويدية مسؤولية إهانة القرآن الكريم وندعو إلى اتخاذ إجراءات لمنع تكرار هذه الأعمال
الخارجية العراقية تستدعي القائم بالأعمال السويدي بسبب حرق نسخ من القرآن الكريم
زعيم كوريا الشمالية يشرف على تجربة إطلاق سلاح تكتيكي موجه جديد
الفليبين: تضرر أكثر من مليوني شخص ومقتل 172 وفقدان 110 آخرين جراء العاصفة الاستوائية "ميجي"
جنوب إفريقيا: ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات التي تجتاح الساحل الشرقي للبلاد إلى 443 شخصا
الدفاع الروسية: استهداف 217 موقعاً عسكرياً أوكرانياً بالصواريخ والمدفعية خلال الساعات الماضية
الخارجية الروسية: ترحيل 18 موظفاً في ممثلية الاتحاد الأوروبي في موسكو
السلطات البيلاروسية تعلن فرض حظر على دخول المركبات المسجلة في الاتحاد الأوروبي اعتباراً من 16 نيسان
الصين تسجل 13146 إصابة بفيروس "كورونا" غالبيتها بلا عوارض
كلمة دينية للامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله باستقبال شهر رمضان المبارك الجمعة الساعة 20:30 مساء عبر شاشة المنار
الأمم المتحدة تعرب عن قلقها ازاء سماح شركة "ميتا" على منصاتها بدعوات للعنف ضد العسكريين الروس
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
الدفاع الروسية: تدمير مستودعات للأسلحة والمعدات العسكرية الأوكرانية ومناطق تجمع جنود بصواريخ إسكندر(روسيا اليوم)
منذ 6 mins
18 April، 2022
الدفاع الروسية
العملية الروسية في اوكرانيا
اوكرانيا
روسيا
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