3 أسرى دخلوا أعواما جديدة بالأسر في سجون العدو الاسرائيلي

دخل الاثنين ثلاثة أسرى أعواما جديدة بالأسر في سجون العدو الاسرائيلي .

والأسرى هم:

-الأسير جمال محمد مسلم أبو هداف (43 عامًا)، من سكان مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، يدخل عامه التاسع عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 18/04/2004، وهو محكوم بالسجن 20 عامًا.

-الأسير خالد محمد عوض حمدان (41 عامًا)، من سكان محافظة نابلس، يدخل عامه الخامس عشر في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 18/04/2004.

-الأسير محتسب مصطفى حمدان حمايل (34 عامًا)، من سكان محافظة نابلس، يدخل عامه الخامس عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 18/04/2004، وهو محكوم بالسجن 16 عاما.

المصدر: فلسطين اليوم