تحطيم الرقم القياسي لانتاج الزيوت النباتية في ايران

أعلن امين جمعية قطاع الزيوت النباتية في ايران، يوم الاحد، عن تحطيم الرقم القياسي لانتاج الزيوت النباتية في البلاد خلال العام الايراني الماضي (انتهى في 20 آذار/مارس 2022)، وذلك بانتاج اكثر من 2.2 مليون طن، وهو امر غير مسبوق طيلة 80 عاما من عمر هذه الصناعة في ايران.

وقال امير هوشنغ بيرشك: شهد انتاج الزيوت النباتية في البلاد زيادة نسبتها 20 بالمائة خلال العام الماضي مقارنة بالعام الذي سبقه، ليصل من قرابة 1.86 مليون طن الى 2.23 مليون طن.

ولفت الى ان حجم انتاج وتوزيع الزيوت النباتية للاستهلاك المنزلي بلغ 1.36 مليون طن، فيما بلغ حجم انتاج وتوزيع الزيوت الصناعية 869 ألف طن.

وأردف انه في حال استمرار تنفيذ سياسات الدعم الحكومي بشأن تخصيص العملة الصعبة بأسعار مخفضضة للمنتجين، وتعديل اسعار الزيوت النباتية بما يتناسب مع الاسعار العالمية، وسائر العناصر والعوامل المؤثرة على الانتاج، فإنه يمكن تلبية حاجة البلاد من الزيوت النباتية بشكل مناسب، لنشهد الاستقرار في السوق.

المصدر: وكالة انباء فارس