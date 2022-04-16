البنج مفقود والعمليات الجراحية لحالات الطوارئ – موقع قناة المنار – لبنان
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April 16 2022 - 21:32

البنج مفقود والعمليات الجراحية لحالات الطوارئ

منذ 55 mins 16 April، 2022
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تقارير مصورة - لبنان

المستشفيات تدق ناقوص الخطر.. مخزون مادة البنج يتضاءل، والمصرف المركزي وراء ذلك.

المصدر: قناة المنار

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