عودة المركبة الفضائية الصينية شنتشو 13 من مهمتها

هبطت اليوم 16 أبريل 2022 ، في الساعة 09:56 كبسولة عودة المركبة الفضائية المأهولة شنتشو 13 بنجاح في موقع هبوط دونغفنغ.

استمر رواد الفضاء الثلاثة تشاي تشى قانغ ووانغ يا بينغ ويي جوانجفو في المهمة لمدة 6 أشهر وقد حملتهم إلى وحدة تيانخه الرئيسية، أولى وحدات محطة الفضاء تيانجونج. وابدوا رضاهم عن سيرها من المغادرة إلى العودة .

تأتي هذه المهمة بعد المهمة غير المأهولة تيانشو 3، التي التحمت مركبتها بالوحدة الرئيسية تيانخه وحملت مؤنًا للمحطة.