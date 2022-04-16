عودة المركبة الفضائية الصينية شنتشو 13 من مهمتها

هبطت اليوم 16 أبريل 2022 ، في الساعة 09:56 كبسولة عودة المركبة الفضائية المأهولة شنتشو 13 بنجاح في موقع هبوط دونغفنغ.
استمر رواد الفضاء الثلاثة تشاي تشى قانغ ووانغ يا بينغ ويي جوانجفو في المهمة لمدة 6 أشهر وقد حملتهم إلى وحدة تيانخه الرئيسية، أولى وحدات محطة الفضاء تيانجونج. وابدوا رضاهم عن سيرها من المغادرة إلى العودة .
تأتي هذه المهمة بعد المهمة غير المأهولة تيانشو 3، التي التحمت مركبتها بالوحدة الرئيسية تيانخه وحملت مؤنًا للمحطة.
تأتي هذه المهمة بعد المهمة غير المأهولة تيانشو 3، التي التحمت مركبتها بالوحدة الرئيسية تيانخه وحملت مؤنًا للمحطة.
المصدر: CCTV