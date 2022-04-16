عودة المركبة الفضائية الصينية شنتشو 13 من مهمتها – موقع قناة المنار – لبنان
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April 16 2022 - 19:18

عودة المركبة الفضائية الصينية شنتشو 13 من مهمتها

منذ 34 mins 16 April، 2022
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أخبار دولية - الصين - علوم وتكنولوجيا
هبطت اليوم 16 أبريل 2022 ، في الساعة 09:56 كبسولة عودة المركبة الفضائية المأهولة شنتشو 13 بنجاح في موقع هبوط دونغفنغ.
استمر رواد الفضاء الثلاثة تشاي تشى قانغ ووانغ يا بينغ ويي جوانجفو في المهمة لمدة 6 أشهر وقد حملتهم إلى وحدة تيانخه الرئيسية، أولى وحدات محطة الفضاء تيانجونج. وابدوا رضاهم عن سيرها من المغادرة إلى العودة .
تأتي هذه المهمة بعد المهمة غير المأهولة تيانشو 3، التي التحمت مركبتها بالوحدة الرئيسية تيانخه وحملت مؤنًا للمحطة.
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المصدر: CCTV

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