وفد من حماس زار الشيخ حمود: الشعب الفلسطيني بقوم بدوره الوطني رغم التآمر والخذلان العربي

استقبل رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة الشيخ ماهر حمود في مكتبه في صيدا، وفدا موسعا من حركة حماس برئاسة نائب رئيس الحركة في الخارج موسى أبو مرزوق.

وقدم أبو مرزوق عرضا للأوضاع في فلسطين، شارحا محاولات الصهاينة اقتحام المسجد الأقصى للقيام بطقوسهم الدينية، مستخفين بكل مقدسات المسلمين وبكل الاتفاقيات الدولية، مؤكدا أن “الشعب الفلسطيني بقوم بدوره الوطني البطولي رغم التآمر والخذلان العربي”.

واثر الزيارة عقد اجتماع لبناني- فلسطيني ضم لجنة الوساطة الفلسطينية- اللبنانية التي ضمت: محمد الجباوي وبسام كجك ممثلين عن حركة أمل، وحسن حب الله والشيخ عطا الله حمود ممثلين عن حزب الله، وإحسان عطايا ممثل حركة الجهاد الإسلامي في لبنان.

وكانت مناسبة للتداول في الشؤون الفلسطينية بشكل عام في فلسطين ولبنان، في ضوء الصمود الفلسطيني البطولي في ساحات المسجد الأقصى وسائر فلسطين، واستنكر المجتمعون محاولات الصهاينة اقتحام المسجد الأقصى، مثمنين “صمود وبطولة المرابطين في المسجد الأقصى”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام