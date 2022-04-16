السلطات التونسية تؤكد غرق سفينة محملة بـ750 طنا من الوقود قبالة سواحل البلاد – موقع قناة المنار – لبنان
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April 16 2022 - 14:02

السلطات التونسية تؤكد غرق سفينة محملة بـ750 طنا من الوقود قبالة سواحل البلاد

منذ 28 mins 16 April، 2022
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