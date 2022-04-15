ارتفاع عدد قتلى الفيضانات في جنوب افريقيا إلى 395

ارتفع عدد قتلى الفيضانات في جنوب إفريقيا إلى 395، في حين وسع رجال الإنقاذ البحث عن العشرات الذين ما زالوا في عداد المفقودين بعد خمسة أيام من وقوع الكارثة.

وقال الرئيس الإقليمي لوزارة إدارة الكوارث سيفو هلوموكا “للأسف، يستمر عدد الضحايا في الارتفاع حيث وصل الرقم الأخير إلى 395″، وأوضح “انتهت المرحلة المكثفة من عمليات الإنقاذ إلى حد كبير، يتمثل عملنا حاليا بشكل أساسي في انتشال الجثث”.

وتسببت الأمطار التي وصلت إلى مستويات غير مسبوقة منذ 60 عاما في جرف جسور وطرق وعزل جزء كبير من المنطقة، وتضررت أكثر من 250 مدرسة ودمرت آلاف المنازل.

المصدر: روسيا اليوم