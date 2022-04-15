قوات الاحتلال تعتقل قرابة 400 مواطن من داخل المسجد القبلي

أكد رئيس لجنة أهالي الأسرى المقدسيين أمجد أبو عصب الجمعة، أن قوات الاحتلال اعتقلت قرابة 400 مواطن من داخل المسجد القبلي بالقدس. واوضح أبو عصب، أنه تم نقل المعتقلين الى مركز شرطة “متسودات ادوميم” بالقرب من مستوطنة “معاليه ادوميم”

هذا وانسحبت قوات الاحتلال من المسجد الأقصى بشكل كامل بعد اقتحام دام لعدة ساعات تخلله اشتباكات مع المعتكفين فيه. وأفادت مصادر مقدسية، بأن قوات الاحتلال سمحت للمصلين من النساء والأطفال وكبار السن بدخول المسجد الأقصى عقب انسحابها.

يأتي ذلك بعد عملية قمع وحشية نفذتها قوات الاحتلال بحق المعتكفين في المسجد الأقصى، ما أدى لإصابة حوالي 152 مواطن وقرابة 100 معتقل.

من جانبها قالت شرطة الاحتلال “أتممنا إخراج المصلين الذين تحصنوا داخل المسجد الأقصى واعتقلنا 100 منهم”. وفرضت قوات الاحتلال قيودًا مشددة عند حاجز قلنديا على أهالي الضفة الذين شدوا الرحال للمسجد الأقصى اليوم، فيما تمكن عدد قليل من الوصول للأقصى حتى اللحظة.

قال خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري، اليوم الجمعة : “إن مسرى النبي محمد صلى الله عليه وسلم يدنس وسط صمت إسلامي وخذلان واضح.

وأضاف الشيخ صبري :”حسبنا الله ونعم الوكيل”.

هذا وحذر خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري الجمعة، من إدخال القرابين إلى الأقصى المبارك. وقال الشيخ صبري، معقباً على ذلك “الاحتلال استخدم أسلوب الغدر وهاجم المصلين العُزل بطرق حربيــة وبالأسلحــة النارية”.

المصدر: فلسطين اليوم