الرئاسة الفلسطينية: اقتحام الاحتلال للأقصى وتدنيسه للمقدسات بمثابة إعلان حرب على شعبنا – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
April 15 2022 - 11:14

الرئاسة الفلسطينية: اقتحام الاحتلال للأقصى وتدنيسه للمقدسات بمثابة إعلان حرب على شعبنا

منذ 33 mins 15 April، 2022
7dcb661d-009b-44be-9623-e7adab5b9ae3
عربي وإقليمي - فلسطين

قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة إن “ما يحدث من اقتحام للمسجد الأقصى ودخول قوات الاحتلال إلى المسجد القبلي تطور خطير وتدنيس للمقدسات، وهو بمثابة إعلان حرب على شعبنا الفلسطيني”.

وأضاف أبو ردينة، اليوم الجمعة، أن “المطلوب هو التدخل الفوري من كافة الجهات الدولية لوقف هذا العدوان الإسرائيلي الهمجي على المسجد الأقصى، حتى لا تخرج الأمور عن السيطرة”.

وأكد أن “شعبنا الفلسطيني لن يسمح لقوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين بالاستفراد بالمسجد الأقصى وسيدافع عنه مهما كلف الأمر”.

المصدر: وكالة معاً

التعليقات

ذات صلة