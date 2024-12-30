عشرات الصهاينة اقتحموا باحات المسجد الاقصى

اقتحم عشرات المستوطنين الصهاينة الإثنين اقتحامها لباحات المسجد الأقصى المبارك تحت حراسة مشددة من قوات العدو الإسرائيلي.

وقالت مصادر فلسطينية إن “الاقتحامات الصيهونية تتزامن مع إحياء ما يسمى عيد الحانوكا- الأنوار اليهودي”، وتابعت “يأتي ذلك، فيما تتواصل الدعوات المقدسية لتكثيف الحشد والتواجد الواسع في المسجد الأقصى والقدس، للتصدي لمخططات المستوطنين واعتداءاتهم المتواصلة على المسجد الاقصى”

واضافت المصادر انه “يتخلل العيد اليهودي تنظيم شعائر توراتية وتملويدة في ساحة البراق، واقتحامات للأقصى بأعداد كبيرة وأداء طقوس ورقصات تلمودية، وإدخال الشمعدان لباحات الأقصى”.

بدورها، أفادت دائرة الأوقاف بالقدس المحتلة أن “عددا من المستوطنين اقتحموا باحات المسجد الأقصى، من جهة باب المغاربة وأدوا طقوسا ورقصات تلمودية، بحماية من عناصر شرطة الاحتلال، التي رافقتهم خلال تنظيمهم لجولات استفزازية في ساحات الحرم وتأدية شعائر تلمودية قبالة قبة الصخرة قبل أن يغادروا الساحات من جهة باب السلسلة”.

المصدر: عرب 48