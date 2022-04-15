اليورو يهوي لأدنى مستوى في عامين

هوى اليورو لأدنى مستوى في عامين أمام الدولار، إذ اعتُبرت تصريحات أدلت بها رئيسة المركزي الأوروبي كريستين لاغارد مؤشراً على أنّ البنك لن يتعجل في رفع أسعار الفائدة.

وتراجع اليورو إلى 1.0758 دولار وهو أقل مستوى منذ نيسان/أبريل 2020.

وقالت لاغارد إنّه “ليس هناك إطار زمني واضح لموعد بدء رفع سعر الفائدة”، وأضافت أنّ “الأمر قد يتراوح بين أسابيع وعدة أشهر بعد إنهاء حزم التحفيز، سنتعامل مع أسعار الفائدة عندما نصل لتلك المرحلة”.

وهبط اليورو كذلك أمام الجنيه الإسترليني لأقل مستوى في شهر، وفي أحدث تداولات تراجع 0.4% مسجلاً 82.85 بنس.

وفي التداولات التي تمّت في وقت متأخر من النهار، ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من ست عملات، 0.8% إلى 100.57 بعد أن وصل في وقت سابق إلى 100.76، وهو أعلى مستوى منذ نيسان/أبريل 2020.

ووسّع الدولار من نطاق مكاسبه بعد أن أظهرت بيانات أن مبيعات التجزئة الأميركية زادت في آذار/مارس بدعم جاء أغلبه من ارتفاع أسعار البنزين والغذاء.

والتقط الين أنفاسه قليلاً من الخسائر وحقق تعافياً محدوداً عن أدنى مستوى في 20 عاماً سجله أمام الدولار. وفي أحدث تداولات في اليوم استقر عند 125.80 ين.

المصدر: الميادين