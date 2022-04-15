روسيا: نأمل في تمديد وتوسيع هدنة اليمن

أشادت روسيا بالتقدم الذي أحرز في الفترة الأخيرة في اليمن، وخصوصا الهدنة التي تم إعلانها في عموم البلاد خلال شهر رمضان.

وثمن النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، خلال جلسة عقدها مجلس الأمن الدولي بخصوص اليمن، دور الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى هذا البلد هانس غروندبرغ في إعلان وقف إطلاق النار الحالي لمدة شهرين، مبديا أمل موسكو في “تمديد وتوسيعه بعد انقضاء الفترة المتفق عليها”.

وشدد الدبلوماسي الروسي على أن مثل هذه الخطوات الإيجابية ستسهم في إعادة بناء الثقة بين الأطراف، مضيفا: “نحث جميع أطراف النزاع اليمني على الالتزام الصارم بالاتفاقات المبرمة والامتناع عن أي خطوات استفزازية أحادية الجانب”.

ولفت إلى أن روسيا كانت ولا تزال مقتنعة بأنه لا يمكن استئناف السلام في اليمن إلا في إطار حوار وطني شامل مبني على مراعاة مصالح وهواجس جميع القوى السياسية والإقليمية.

المصدر: روسيا اليوم