القوات المسلحة اليمنية: مستعدون لتنفيذ عمليات اذا لم يستجب العدوان لمطالب الشعب

أكد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، الجهوزية العالية للمواجهة وتنفيذ عمليات برية وبحرية في حال لم يستجب تحالف العدوان السعودي الأمريكي المعتدي على بلدنا لمطالب الشعب المحقة المتمثلة بإنهاء العدوان والحصار وخروج القوات الغازية من بلادنا.

وفي تصريحات خلال زيارته للمجاهدين المرابطين في جبهات جيزان، الجمعة، قال العميد سريع: إنه في حال لم يستجب العدو المعتدي على بلدنا لمطالب الشعب المحقة المتمثلة بإنهاء العدوان والحصار وخروج القوات الغازية فنحن جاهزون للمواجهة.

وأضاف العميد سريع: نحن في القوات المسلحة نُعد العُدة وفي أتم الجاهزية لتنفيذ توجيهات القيادة وللقيام بعمليات بحرية أو برية وغيرها.

يأتي ذلك في ظل استمرار مماطلة تحالف العدوان السعودي الأمريكي بتنفيذ استحقاقات السلام في اليمن، ومحاولته فرض حالة اللا سلام واللا حرب، ورفضه دفع مرتبات الموظفين والمتقاعدين الحكوميين من ثروات البلاد التي ينهبها التحالف، وكذلك استمراره في احتلال المحافظات جنوب اليمن والجز اليمنية.