اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال على مدخل بلدة بيتا جنوب نابلس – موقع قناة المنار – لبنان
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April 14 2022 - 22:42

اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال على مدخل بلدة بيتا جنوب نابلس

منذ 53 mins 14 April، 2022
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