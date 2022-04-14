بيسكوف: إذا أرادات الولايات المتحدة السلام في أوروبا عليها وقف إمداد كييف بالسلاح – موقع قناة المنار – لبنان
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April 14 2022 - 16:36

بيسكوف: إذا أرادات الولايات المتحدة السلام في أوروبا عليها وقف إمداد كييف بالسلاح

منذ 29 mins 14 April، 2022
بيسكوف
أخبار دولية - روسيا

قال الناطق الرسمي للكرملين، ديميتري بيسكوف، إنه “بإمكان الولايات المتحدة التوقف عن إمداد أوكرانيا بالسلاح، إذا أرادت إحلال السلام في أوروبا”. وأضاف بيسكوف في تصريحات صحفية الخميس “يمكن للولايات المتحدة إذا أرادت تعزيز السلام والاستقرار في القارة الأوروبية، تشجيع أوكرانيا على تنفيذ الشروط التي وضعتها روسيا”.

وأمس الأربعاء، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن قرار جديد لتزويد كييف بمساعدات عسكرية إضافية بقيمة 800 مليون دولار، تتضمن 11 طائرة هليكوبتر من طراز Mi-17، وأسلحة ومعدات عسكرية أخرى.

المصدر: روسيا اليوم

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