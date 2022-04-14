الشيخ القطان استقبل المرشح حسين صالح: نتمنى ان يكون الفائزون صوت الضعفاء والمساكين والمستضعفين

استقبل رئيس جمعية “قولنا والعمل” الشيخ أحمد القطان المرشح عن قضاء زحلة على لائحة “زحلة الرسالة” رئيس بلدية مجدل عنجر السابق حسين ديب صالح في مقر الجمعية في برالياس، الذي شرح للشيخ القطان ولأعضاء الجمعية برنامجه الإنتخابي وما يطمح الى تحقيقه “في حال وصل إلى مجلس النواب”.

بدوره، تمنى الشيخ القطان “التوفيق” للمرشح صالح قائلا: “نحن في جمعية “قولنا والعمل” كنا وما زلنا وسنبقى ندعم هذا الخط المقاوم، ودفعنا في سبيل ذلك الأثمان الغالية، وسنستمر في دعمه بكل الأشكال والوسائل، وفي كل معركة من المعارك سواء النيابية أو غيرها، لأن هذا الخط هو الخط الذي يمثلنا بكل توجهاته السياسية”.

وأضاف “نتمنى على الأخ المرشح حسين صالح وكل المرشحين للندوة البرلمانية إذا فازوا أن يكونوا صوت الضعفاء والمساكين والمستضعفين من أبناء الشعب اللبناني، وأن يعملوا بجد لتغيير الفساد والفاسدين في هذا البلد، وألا يدخروا أي جهد في سبيل ذلك”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام