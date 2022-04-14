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April 14 2022 - 08:54

غواصات روسية تدمر أهدافا افتراضية في بحر اليابان بصواريخ كاليبر

منذ 35 mins 14 April، 2022
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أخبار دولية - روسيا

أجرت الغواصتان الروسيتان من أسطول المحيط الهادئ الروسي “بتروبافلوفسك كامتشاتسكي” و “فولخوف” اختبار إطلاق صواريخ كاليبر من بحر اليابان.

وجاء في بيان خدمة أسطول المحيط الهادئ: “قامت اثنتان من أحدث الغواصات العاملة بالديزل والكهرباء لأسطول المحيط الهادئ “بتروبافلوفسك كامتشاتسكي” و “فولخوف” من بحر اليابان بإطلاق مخطط له من موقع مغمور لصواريخ كروز لهدف بحري”.

وأضاف البيان: “من خلال ممارسة إجراءات عملية، تغلبت الغواصتان على خط مشروط مضاد للغواصات أنشأته قوات العدو (الافتراضي)، وذهبتا إلى منطقة معينة، حيث شنتا هجومًا صاروخيًا على موقع مستهدف”، منوها بأن صواريخ كروز نجحت في إصابة الهدف. وتم تنفيذ عمليات الإطلاق وفقا لخطة التدريب القتالي للأسطول”.

كما تم إجراء التدريبات القتالية من خلال أكثر من 15 سفينة حربية وسفينة مساعدة لأسطول المحيط الهادئ، بالإضافة إلى طائرات تابعة لسلاح البحرية لأسطول المحيط الهادئ.

المصدر: روسيا اليوم

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