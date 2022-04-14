ماهي أسباب النعاس بعد الإفطار في شهر رمضان

يعاني كثيرون من شعور الرغبة في النوم بعد تناول وجبة الإفطار الرمضانية، نتيجة أسباب عديدة ببينها طبيعة الأطعمة التي يتناولها الصائم.

ويعد النوم بعد الإفطار في شهر رمضان تصرفا غير جيد قد يجر على صاحبه العديد من المشكلات الصحية، لذا من الضروري معرفة أسباب الشعور بالنعاس بعد تناول طعام الإفطار لتجنبه.

ويجب أن يظل الصائم مستيقظا بعد تناول الفطور من ساعتين إلى 3 حتى يمنح المعدة فرصة هضم الطعام وتجنب أي مشكلات صحية متوقعة.

أسباب النعاس بعد الإفطار في رمضان

قالت أخصائية التغذية العلاجية الدكتورة هنا محمود، إن هناك العديد من الأسباب التي تؤدي إلى شعور الصائم بالحاجة للنوم بعد الإفطار، أبرزها:

1- الأطعمة

تعتبر الأطعمة أحد أسباب الخمول بعد الإفطار، لأنها ترفع نسبه السكر في الدم بشكل كبير ما يؤدي إلى ارتفاع إفراز الأنسولين، ومن بينها:

– الأطعمة الكربوهيدراتية مثل الخبز الأبيض.

– الأطعمة المقرمشة والمقلية.

– المشروبات السكرية.

– الحلوى الرمضانية.

– الكعك والبسكويت.

– الموز.

2- عملية الهضم

تلعب عملية الهضم دورًا في تحفيز الجسم على إنتاج الهرمونات التي تزيد من الشعور بالامتلاء والشبع، مثل هرمونات: كوليسيستوكينين، أميلين، الجلوكاجون.

ونتيجة ذلك يرتفع سكر الدم وينتج الجسم الأنسولين، للسماح بمرور السكر من الدم إلى الخلايا لإنتاج طاقة للجسم، مما يؤدي إلى الشعور بالنعاس.

3- النوم

عدم الحصول على النوم الكافي ومع بداية تناول الطعام وبدء عمل الجهاز الهضمي قد يشعر الشخص بالتعب والخمول.

4- إهمال ممارسة الرياضة

تسهم ممارسة التمارين الرياضية في التخلص من التعب بعد الإفطار، لأنها تساعد على تنشيط الدورة الدموية في الجسم وتقليل أعراض التعب والخمول.

5- حالات مرضية

إذا كان سبب النعاس بعد الإفطار في رمضان يخرج عما سبق ذكره، فربما هو علامة على الإصابة بأحد المشكلات الصحية التالية:

– داء السكري.

– اضطرابات الغدة الدرقية.

– حساسية الطعام أو عدم تحمل الطعام.

– توقف التنفس أثناء النوم.

– فقر الدم والأنيميا.

– حساسية القمح.

المصدر: فلسطين اليوم