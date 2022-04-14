ابتكار أول مكيف هواء يمكن ارتداؤه في العالم

الملايين من الناس في حاجة ملُحة إلى وسيلة تحميهم من ارتفاع درجات الحرارة في الشوارع، وبالفعل تحقق هذا الأمر على أرض الواقع.

ابتكرت شركة Metaura Pro، جهازاً جديداً، وهو أول مكيف هواء محمول يمكن ارتداءه في العالم، عبارة عن طوق يمكن للناس حمله حول أعناقهم. وبمساعدة هذه الأداة الفريدة من نوعها، يمكن للناس الهروب من حرارة الصيف والحفاظ على برودتهم، وحل مشكلة التعرق التي ترتبط ارتباطاً وثيقاِ بالحرارة.

يمكن استخدام هذا التيار المتردد، في وضع المروحة هذا، ووضع التبريد. ستوفر 7 درجات فهرنهايت هواء أبرد من الهواء العادي في وضع المروحة، في حين أنها ستكون قادرة على تبريد الهواء حتى 18 درجة فهرنهايت في وضع التبريد.

المصدر: مواقع