مصر: اندلاع حريق هائل في القاهرة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
April 14 2022 - 04:22

مصر: اندلاع حريق هائل في القاهرة

منذ 36 mins 14 April، 2022
علم مصر
عربي وإقليمي - مصر

أفاد موقع “المصري اليوم” فجر يوم الخميس بأن حريقا هائلا اندلع بأحد شوارع العاصمة المصرية القاهرة.

وذكر أن النيران اشتعلت بمحيط فرع النادي الأهلي في مدينة نصر.

وتلقى مسؤول غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا يفيد بنشوب الحريق، لتندفع قوات الحماية المدنية على الفور بأربع سيارات إطفاء.

ونجحت فرق الإطفاء في محاصرة النيران ومنع امتدادها إلى الأماكن المجاورة، وتمت السيطرة على الحريق دون خسائر بشرية.

وكشفت المعاينة الأولية لمكان الحريق أن سبب نشوبه هو حدوث انفجار في أحد خطوط الغاز بأحد الشوارع القريبة من النادي.

المصدر: المصري اليوم

التعليقات

ذات صلة