نقابة المحامين في طرابلس دانت إغتيال المحامي الفلسطيني محمد عساف

نعت نقابة المحامين في طرابلس المحامي الفلسطيني المدافع عن حقوق الانسان الشهيد الشاب محمد عساف، والذي “اغتيل اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلية في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة”.

وشددت على إدانتها “جرائم جيش الاحتلال الصهيوني المستمرة والمتمادية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته وأسراه المعتقلين تعسفيا”.

كما وناشدت النقابة المنظمات الدولية والحقوقية المعنية بحقوق الإنسان “بعدم الكيل بمكيالين، وبضرورة الوقوف الى جانب حق الشعب الفلسطيني، والمطالبة بمحاكمة المجرمين الصهاينة الذين يستبيحون الدم الفلسطيني الطاهر ويدنسون المقدسات ويعتقلون آلاف الأسرى”.

وتوجهت بالتحية والتقدير لأبطال فلسطين، من رجال ونساء وشيوخ واطفال، المتمسكين بالدفاع عن وطنهم وحقهم في الحياة بكرامة على ارضهم.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام