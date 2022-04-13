المرتضى بحث مع رئيس بلدية عنجر في تحسينات القلعة الاثرية – موقع قناة المنار – لبنان
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April 13 2022 - 18:50

المرتضى بحث مع رئيس بلدية عنجر في تحسينات القلعة الاثرية

منذ 1 ساعة 13 April، 2022
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لبنان

استقبل وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى في مكتبه في قصر الصنائع اليوم رئيس بلدية عنجر فاركيز خوشيان وعضو المجلس البلدي هاروت زيتليان.

وكانت مناسبة اطلع خلالها الوزير من خوشيان على آخر مراحل التحسينات الجارية في أرجاء قلعة عنجر الاثرية بعد تعليمات الوزير اثر زيارة قام بها للموقع منذ حوالي شهرين،اضافة الى التحضيرات الجارية في البلدة استعدادا للاحتفالية باعادة فتح البوابة الرئيسية للقلعة بعد ان تم اغلاقها منذ العام 82 واستعمال البوابة الخلفية مما شكل بعض الصعوبات امام اهالي بلدة عنجر والزوار.

ومن المتوقع ان يرعى الوزير المرتضى هذه الاحتفالية في 27 من الشهر الحالي ويقوم بجولة تفقدية في ارجاء قلعة عنجر والمعالم الاثرية في البلدة .

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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