عمليات بغداد تعلن احباط محاولة لاستهداف منشآت حيوية بصواريخ كاتيوشا – موقع قناة المنار – لبنان
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April 13 2022 - 13:36

عمليات بغداد تعلن احباط محاولة لاستهداف منشآت حيوية بصواريخ كاتيوشا

منذ 30 mins 13 April، 2022
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