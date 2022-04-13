الصحناوي من فرنسا: للوقوف سدا منيعا في وجه صفقة القرن والتوطين – موقع قناة المنار – لبنان
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April 13 2022 - 11:42

الصحناوي من فرنسا: للوقوف سدا منيعا في وجه صفقة القرن والتوطين

منذ 32 mins 13 April، 2022
نقولا الصحناوي
لبنان

يواصل النائبان سيمون أبي رميا ونقولا الصحناوي جولاتهما مع الجالية اللبنانية في فرنسا تحضيرا للانتخابات النيابية.

وبالمناسبة قال أبي رميا “نؤكد على دور اللبنانيين المنتشرين الأساسي في بناء الوطن ما دفع بالتيار الوطني الحر لحمل لواء مشاركة المغتربين في الإقتراع وسعي الوزير جبران باسيل عندما كان وزيرا للخارجية الى قيادة معركة حق المنتشرين في الانتخاب”.

من جهته، شدد الصحناوي على “ضرورة محاربة المنظومة الفاسدة عبر التدقيق الجنائي والسعي لتغيير النظام”، ودعا “للوقوف سدا منيعا في وجه صفقة القرن والتوطين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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