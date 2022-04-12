حركة أمل نعت علي الرز شهيد انفجار بنعفول

صدر عن المكتب الإعلامي المركزي في حركة “أمل” البيان الاتي :

“قرابة الساعة الثانية من فجر اليوم الثلاثاء الواقع فيه 12 نيسان2022، وقع إنفجار في مبنى ملاصق لمبنى بلدية بنعفول الجنوبية – قضاء صيدا، والذي يشغل جزء منه الدفاع المدني في كشافة الرسالة الاسلامية”. وتفيد المعلومات الأولية، أنه نتيجة لاحتكاك كهربائي، نشب حريق أدى إلى إنفجار قوارير الأوكسيجين المخزنة في المبنى، والتي كانت مخصصة لحالات كورونا في البلدة،. فارتقى على أثره الأخ المجاهد علي توفيق الرز نجل رئيس البلدية توفيق الرز، شهيدا، بالإضافة إلى وقوع عدد من المصابين تم نقلهم عبر سيارات الإسعاف إلى مستشفى الراعي في صيدا”.

تتقدم حركة “أمل” بأحر التعازي من عائلة رئيس بلدية بنعفول الحاج توفيق الرز باستشهاد نجله، وتتمنى الشفاء العاجل للجرحى”.

هذا وسيوارى الشهيد الثرى في جبانة بلدته بنعفول اليوم، عند الساعة الثالثة عصرا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام