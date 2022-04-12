لجنة التربية ناقشت مشروع قانون إنشاء الهيئة اللبنانية لضمان الجودة في التعليم العالي

عقدت لجنة التربية الوطنية والتعليم العالي والثقافة، جلسة لها عند الساعة العاشرة من قبل ظهر اليوم برئاسة النائبة بهية الحريري، وحضور النواب: اغوب بقرادونيان، ايهاب حمادة وانطوان حبشي، كما حضر الجلسة ممثل وزارة التربية والتعليم العالي القاضي سميح مداح، الدكتور مازن الخطيب والباحثة التربوية سارة سنجر. وذلك لدرس ومناقشة مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 8538 تاريخ 18/7/2012 الرامي إلى إنشاء الهيئة اللبنانية لضمان الجودة في التعليم العالي.

تابعت اللجنة دراسة واقرار مواد مشروع القانون وستكمل في جلسات لاحقة.

المصدر: االوكالة الوطنية للاعلام