مقاومون يطلقون النار على آلية تابعة للاحتلال قرب مفترق يتسهار جنوبي نابلس (قناة الاقصى الفضائية) – موقع قناة المنار – لبنان
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April 12 2022 - 02:20
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الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله: حريصيون بأن يتمثل الجميع بأحجامهم الطبيعية ولا نريد إلغاء أحد خصما أو صديقا
السيد نصر الله: ينقل عن السفارة الأميركية وبعض السفارات أن الفريق السياسي الذي ننتمي إليه سيحافظ على الأغلبية النيابية
السيد نصر الله: الحصول على الثلثين ليس هدف فريقنا السياسي وهذا الهدف ليس منطقيا وليس واقعيا
السيد نصر الله: أي تغيير أساسي بالنظام والدستور ومقومات البلد وهويته يجب أن يحصل عليه تفاهم واجتماع وطني وليس بالاستقواء
السيد نصر الله: هناك حديث عن تأجيل الإنتخابات النيابية ولو لعدة أشهر حتى يمكن تحسين ظروف الفريق الآخر
السيد نصر الله: من حقنا أن نتهم السفارة الأميركية وقوى سياسية في الفريق الآخر بأنها تسعى إلى تعطيل الإنتخابات
السيد نصر الله للقضاة والمعلمين وموظفي البعثات الدبلوماسية: لا تجعلوا الإنتخابات النيابية المقبلة رهينة لمطالبكم المحقة
السيد نصر الله: قد يكون الحديث عن حصولنا على الأكثرية هو طمأنة مؤيدينا أن لا حاجة لذهابهم للاقتراع ويجب الالتفات لذلك
السيد نصر الله: يجب أن تدخلو هذه المعركة السياسية بكامل العدة وبكامل الحماسة وبكل الجهد حتى لحظة إغلاق الصناديق
السيد نصر الله: هدفنا في هذه الانتخابات إنجاح مرشحينا بالتأكيد وإنجاح مرشحي أصدقائنا وحلفائنا وأصدقاؤنا أقوياء
السيد نصر الله: هناك لوائح برنامجها رفع هيمنة حزب الله عن الدولة ونزع سلاح المقاومة وهي تحالفت مع حزب الله في 2005
السيد نصر الله: هذه اللوائح تركز على هذه العناوين التي هي جاذبة خارجياً وذلك لأجل الدعم السياسي والمعنوي والمالي
السيد نصر الله: أنجزنا برامج انتخابية خلال الأربع سنوات الماضية وهذا ما نظهّره للناس
السيد نصر الله: القوى السياسية المخاصمة لنا لم تنشر شيئًا لأنها لم تنجز شيئاً
السيد نصر الله: ما يجري في فلسطين له دلالات كبيرة جدا فيما يتعلق بموضوع الصراع مع العدو ومستقبل فلسطين والكيان المؤقت
السيد نصر الله: نقف بكل إجلال واعتزاز أمام بطولات رجال وشباب ونساء وأطفال وشيوخ فلسطين
السيد نصر الله: إذا كنتم تراهنون على يأس وإحباط الشعب الفلسطيني فأنتم واهمون
رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يتسلم تقريرا من ديوان المحاسبة يظهر مخالفات بقطاع الاتصالات ودعا للتشدد بالمراقبة
رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد: هدفنا من الاستحقاق المقبل الحفاظ على مقاومتنا التي تحمي بلدنا
رئيس تجمع نقابة أصحاب الأفران المستقلة والباتيسري: لم تعد لدينا كميات من الطحين للاستمرار في إنتاج الخبز
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: هناك اتفاق على الإفراج عن 7 مليارات دولار من الأرصدة الإيرانية المجمدة
الدفاع الروسية: كييف تحضر لاستفزازات مروعة تحت إشراف قيادة القوات الخاصة البريطانية
الدفاع الروسية: قوات خاصة فرنسية وصلت إلى أوكرانيا بهدف إخفاء جرائم أوكرانية وتلفيق اتهامات للجيش الروسي
هيئة الأركان الأوكرانية: القوات الروسية متمسكة بخطط السيطرة الكاملة على دونيتسك ولوغانسك
السفير الروسي لدى بولندا: وارسو استولت على مبنى تعود ملكيته للبعثة الدبلوماسية الروسية
الخارجية الكرواتية: طرد 18 دبلوماسيا روسيا و6 موظفين إداريين بسفارة موسكو
المتحدثة باسم الخارجية الروسية: موسكو ستقدم ردا مناسبا لكرواتيا بعد مطالبتها بتقليص عدد موظفي السفارة الروسية في زغرب
الدفاع الروسية: تدمير 65 موقعاً عسكرياً بينها مراكز قيادة واتصالات خلال الساعات الماضية
الرئاسة الأوكرانية: رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يصل كييف ويلتقي الرئيس فولوديمير زيلنسكي
الحكومة الهنغارية: دفع ثمن الغاز بالروبل لا ينتهك العقوبات
كوريا الشمالية تتوعد سيول برد "بلا رحمة" إذا قامت الأخيرة بضربة استباقية
14 قتيلًا على الأقل جراء أمطار غزيرة في البرازيل
الصين تسجل 13146 إصابة بفيروس "كورونا" غالبيتها بلا عوارض
كلمة دينية للامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله باستقبال شهر رمضان المبارك الجمعة الساعة 20:30 مساء عبر شاشة المنار
الأمم المتحدة تعرب عن قلقها ازاء سماح شركة "ميتا" على منصاتها بدعوات للعنف ضد العسكريين الروس
تدعوكم جمعية الإمداد للمساهمة في حملتها "دفء وعز" من خلال التواصل على الأرقام التالية: 01555717_76641631 أو على حساب 14-814 في جميع فروع القرض الحسن
حزب الله يدعو لحضور المهرجان الجهادي المقاوم تعظيماً لشهادة قادة المقاومة والذي يتحدث فيه السيد حسن نصر الله يوم الأربعاء 16 شباط الساعة 3:00 عصراً في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت
قضاء حاصبيا: 70885075 / أقضية النبطية / صيدا / البقاع الغربي / راشيا / جزين: 07762513 _ 76639415 / أقضية بعلبك _ الهرمل / زحلة: 03813159 _ 03667331
أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
مقاومون يطلقون النار على آلية تابعة للاحتلال قرب مفترق يتسهار جنوبي نابلس (قناة الاقصى الفضائية)
منذ 4 ساعة
11 April، 2022
العدو الصهيوني
فلسطين
نابلس
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