مقاومون يطلقون النار على آلية تابعة للاحتلال قرب مفترق يتسهار جنوبي نابلس (قناة الاقصى الفضائية) – موقع قناة المنار – لبنان
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April 12 2022 - 02:20

مقاومون يطلقون النار على آلية تابعة للاحتلال قرب مفترق يتسهار جنوبي نابلس (قناة الاقصى الفضائية)

منذ 4 ساعة 11 April، 2022
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