وزارة التربية: الحلبي لم يصدر أي تعميم حول الامتحانات الرسمية – موقع قناة المنار – لبنان
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April 11 2022 - 18:18

وزارة التربية: الحلبي لم يصدر أي تعميم حول الامتحانات الرسمية

منذ 30 mins 11 April، 2022
وزارة التربية
لبنان

أشار المكتب الإعلامي في وزارة التربية والتعليم العالي في بيان، أن “عددا من وسائل التواصل الإجتماعي يتداول أخبارا تتعلق بتحديد وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي مواعيد وتفاصيل عن الإمتحانات الرسمية”.
وجدد المكتب الإعلامي نفيه القاطع أن “يكون وزير التربية أصدر أي تعميم يتعلق بالإمتحانات الرسمية والمواد المطلوبة لها”، داعيا “المواطنين والتلامذة إلى عدم الأخذ بالشائعات”، مؤكدا أن “أي خبر يتعلق بالوزارة يصدر عنها رسميا ويتم توزيعه عبر وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية المعتمدة وعلى صفحة الوزارة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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