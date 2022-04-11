وزارة التربية: الحلبي لم يصدر أي تعميم حول الامتحانات الرسمية

أشار المكتب الإعلامي في وزارة التربية والتعليم العالي في بيان، أن “عددا من وسائل التواصل الإجتماعي يتداول أخبارا تتعلق بتحديد وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي مواعيد وتفاصيل عن الإمتحانات الرسمية”.

وجدد المكتب الإعلامي نفيه القاطع أن “يكون وزير التربية أصدر أي تعميم يتعلق بالإمتحانات الرسمية والمواد المطلوبة لها”، داعيا “المواطنين والتلامذة إلى عدم الأخذ بالشائعات”، مؤكدا أن “أي خبر يتعلق بالوزارة يصدر عنها رسميا ويتم توزيعه عبر وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية المعتمدة وعلى صفحة الوزارة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام