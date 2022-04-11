جمهورية دونيتسك تعلن سيطرة قواتها على ميناء ماريوبول – موقع قناة المنار – لبنان
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April 11 2022 - 18:18

جمهورية دونيتسك تعلن سيطرة قواتها على ميناء ماريوبول

منذ 39 mins 11 April، 2022
ماريوبول
أخبار دولية - اوكرانيا

أعلن رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين، أن ميناء ماريوبول أصبح تحت سيطرة القوات الشعبية للجمهورية.
وقال مصرحا للقناة الأولى: “فيما يتعلق بميناء ماريوبول فهو الآن تحت سيطرتنا”.
وأعلنت القيادة العامة لقوات جمهورية دونيتسك الشعبية أمس الأحد، عن إجلاء 47 من بحارة سفينتين احتجزهم عناصر كتيبة “آزوف” النازية في ميناء ماريوبول.
وكتبت على “تيليغرام”: “البحارة من مواطني روسيا وأذربيجان ومصر وأوكرانيا، ولم يتمكنوا من مغادرة منطقة القتال في الوقت المناسب بسبب الألغام التي زرعها النازيون الذين اتخذوهم درعا بشرية”.
وذكرت دونيتسك في وقت سابق أن النازيين استولوا على سفينتين أجنبيتين في ماريوبول، واحتجزوا بحارتهما.

المصدر: سبوتنيك+تاس

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