دونيتسك تعلن سيطرة قواتها على ميناء ماريوبول – موقع قناة المنار – لبنان
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April 11 2022 - 18:18
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الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يطل اليوم 8:30 مساءً عبر شاشة المنار للحديث حول آخر التطورات
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نخالة للمنار: ما يجري من عمليات يقوم بها ابطال الشعب الفلسطيني هي الممارسة الطبيعية التي يجب ان يمارسها الشعب
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حركة حماس: رهاننا على شباب ورجال الضفة كبير في نصرة جنين وكسر طوقها والانتصار لدماء الشهداء
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هيئة البث الإسرائيلية تعلن إصابة مستوطنين اثنين في منطقة قبر يوسف شرقي نابلس وتقول إن المنفذين تمكنوا من الفرار
الهلال الأحمر الفلسطيني: طواقمنا تعاملت مع 24 إصابة في نابلس إحداها بالرصاص الحي و23 بالاختناق بينهم عائلة فيها 4 أطفال
الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال يواصلون مقاطعة محاكم الاحتلال لليوم 101 على التوالي تحت شعار "قرارنا حرية"
الخارجية الإيرانية: لا نعلم ما إذا كنا سنتوصل إلى اتفاق في فيينا لأن أميركا لم تظهر العزم اللازم لتحقيق ذلك
باكستان: نواب حزب العدالة يعلنون استقالتهم من الجمعية الوطنية تنديدا بالمؤامرة الأجنبية في اسلام آباد
تظاهرات حاشدة مؤيّدة لعمران خان في اسلام اباد ولاهور وكراتشي تنديدا بالمؤامرة الأجنبية الرامية لتغيير النظام في باكستان
الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون يتصدر نتائج الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية ويواجه ماري لوبان في الجولة الثانية
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عبد السلام: ناقشنا مع المبعوث الاممي وضع حد للخروقات التي يقوم بها الطرف الآخر اضافة الى الشروع في مناقشة الملف الانساني
صحيفة ناشيونال انتريست الامريكية: سياسة عقوبات الحد الاقصى التي تنتهجها واشنطن ضد روسيا غير ناجحة ولن تحقق اهدافها
الكرملين: الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره البيلاروسي الكسندر لوكاشينكو سيزوران الثلاثاء قاعدة فوستوتشني الفضائية
رئيسة المفوضية الاوروبية اورسولا فون در لاين عن انضمام اوكرانيا للاتحاد الاوروبي: الحصول على العضوية يستغرق سنوات
تأهل ايمانويل ماكرون ومارين لوبين الى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية
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رئيس وزراء باكستان السابق عمران خان: هناك مؤامرة أجنبية لتغيير النظام في البلاد والشعب سيدافع عن سيادته وديمقراطيته
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الرئاسة الأوكرانية: رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يصل كييف ويلتقي الرئيس فولوديمير زيلنسكي
الحكومة الهنغارية: دفع ثمن الغاز بالروبل لا ينتهك العقوبات
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أقضية المتن الشمالي / جبيل / طرابلس / كسروان / زغرتا / بشري / البترون / الكورة / الضنية / المنية / عكار: 01279144 _ 01543507 _ 03037567
دونيتسك تعلن سيطرة قواتها على ميناء ماريوبول
منذ 57 mins
11 April، 2022
المصدر:
روسيا اليوم
ماريوبول
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