استسلام أبرز قادة للمسلحين والعسكريين الأوكرانيين في “آزوفستال” بماريوبول

بعد تأكيد الدفاع الروسية استسلام قائد كتيبة “آزوف” القومية المتطرفة الأوكرانية دينيس بروكوبينكو من آخر معقل لمسلحيه في ماريوبول، أفادت وسائل إعلام باستسلام أبرز قياديين آخرين أيضا.

وهذان القياديان هما سفياتوسلاف بالامار نائب قائد “آزوف”، و سيرغي فولينسكي القائم بأعمال قائد لواء 36 من مشاة البحرية الأوكرانية، والاثنان معروفان بنشر عديد من المقاطع المصورة من أقبية “آزوفستال” خلال فترة حصار المصنع.

ونشرت وسائل إعلام فيديو لفولينسكي وهو يتحدث للصحفيين لدى استسلامه، فيما أفاد عدد من المراسلين الحربيين الروس، أن بالامار استسلم أيضا مساء أمس الجمعة، وسلم أسلحته الشخصية، حسبما ذكرت مراسلة “القناة الأولى” إيرينا كوكسينكوفا، دون أن يأتي تأكيد رسمي لهذا النباء حتى اللحظة.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية أمس أنه “تم إخراج ما يسمى بقائد نازيي “آزوف” من أراضي المصنع في سيارة مصفحة خاصة، “وذلك بسبب رغبة سكان ماريوبول في معاقبته على العديد من الجرائم”. وأكدت الوزارة بسط القوات الروسية سيطرتها الكاملة على جميع منشآت “آزوفستال” في ماريوبول.

المصدر: روسيا اليوم